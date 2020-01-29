Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 13:57

Париж. 29 января. ИНТЕРФАКС - Европейские авиакомпании могут возобновить полеты через некоторые районы в воздушном пространстве Ирана и Ирака, сообщило в среду Агентство ЕС по авиационной безопасности.

В то же время, европейским авиакомпаниям рекомендовано воздерживаться от полетов над Ираном на высотах ниже 25 тыс. футов (7,6 тыс. м), а также ограничиться использованием двух коридоров в воздушном пространстве Ирака.

Решение принято по итогам встречи европейской группы, которая оценивает риски в сфере авиационной безопасности.

8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, загорелся в воздухе и упал сразу после взлета из тегеранского аэропорта.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

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