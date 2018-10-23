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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 9:08 23.10.2018 - 09:08

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Адвокаты россиянки Марии Бутиной, арестованной в США, заявили, что американские власти утаивают улики, которые могли бы помочь его подзащитной, передает издание "Хилл".

Такое заявление адвокаты Роберт Дрисколл и Альфред Кэрри сделали в письме помощнику прокурора Эрику Кенерсон.

В письме адвокатов говорится, что власти США замалчивают информацию, хотя согласно так называемому "правилу Брейди" сторона обвинения должна раскрывать для стороны защиты имеющиеся у нее оправдательные доказательства.

Р.Дрисколл и А.Кэрри утверждают, что такая информация "подорвет утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении, негативно скажется на авторитете государственного обвинения, приведет к недоверию свидетелям обвинения, и покажет, что Мария Бутина, на самом деле была не более чем студенткой с благородными устремлениями, которая действовала сама по себе, а не как иностранный агент".

Адвокаты заявляют, что они отправляли властям США пять запросов на предоставление интересующей их информации в августе и октябре, но не получили ответа.

В ответном письме из канцелярии прокурора округа Колумбия говорится, что прокуратура удивлена утверждениями защиты о том, что у властей США якобы есть оправдательные доказательства, полученные в результате "операции по дезинформации или от тайных информаторов". Обвинение заявляет, что ему неизвестно о какой-либо информации, которая требовала бы раскрытия.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ М.Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, М.Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

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