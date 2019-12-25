Иерусалим. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Адвокаты израильтянки Наамы Иссасхар, осужденной в России на 7,5 лет за контрабанду гашиша, приступили к подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека.

Адвокаты проинформировали редакцию NEWSru.co.il о том, что соответствующее соглашение было подписано в среду по итогам встречи с родственниками Иссасхар и с её согласия. Кроме того, начата подготовка кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которая будет подана в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Ранее адвокат Иссасхар Вадим Клювгант заявил "Интерфаксу", что "все способы борьбы за освобождение Наамы, не противоречащие закону, должны использоваться в гармонии и в координации между собой".

"Наша главная задача - подтвердить и обосновать юридически и публично, что Наама не наркопреступница и не преступница вовсе. И она должна быть дома, а не в заключении в чужой для неё стране", - сказал он.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссасхар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

19 декабря Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 грамм гашиша.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле она признала только факт обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

После заседания исполняющий обязанности посла Израиля в России Яков Ливне заявил: "Я лично и очень многие в Израиле разочарованы решением суда".

"У Израиля и России очень хорошие и тёплые отношения, и мы надеемся, что Наама Иссасхар в ближайшее время сможет вернуться домой, учитывая ее возраст, и что она уже 9 месяцев находится в российской тюрьме", - сказал Ливне.

1ар др

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