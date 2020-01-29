Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 19:02

Иерусалим. 29 января. ИНТЕРФАКС - Команда адвокатов осужденной в России Наамы Иссахар, несмотря на ее помилование, намерена продолжать работу над тем, чтобы добиться "восстановления доброго имени" своей подзащитной.

"Помилование - это только для выхода на свободу, а вердикт суда остается. Мы будем продолжать нашу борьбу за то, чтобы восстановить ее доброе имя", - приводит газета "Едиот ахронот" выдержки из заявления адвокатов израильтянки.

Путин в среду подписал указ о помиловании израильтянки, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за 9 грамм гашиша.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссасхар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в тексте указа президента РФ, распространенном пресс-службой Кремля.

Настоящий указ датирован 29 января и "вступает в силу со дня его подписания".

Гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

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