Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 16:28

Токио. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Экс-глава Nissan Motor Co. Карлос Гон, находящийся под стражей, намерен рассказать собственную версию его отстранения от руководства японской компанией.

Во вторник адвокаты К.Гона планируют опубликовать видеозапись, сделанную К.Гоном на случай его нового ареста, сообщает агентство Bloomberg.

К.Гон был повторно арестован в связи с новыми обвинениями 4 апреля после освобождения под залог в начале марта. В этот раз он останется под арестом минимум до 14 апреля.

В ходе внеочередного собрания акционеров в понедельник акционеры Nissan проголосовали за исключение К.Гона из состава совета директоров.

Как сообщалось, К.Гон был арестован 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Спустя три дня Nissan уволил К.Гона с поста председателя совета директоров.

Сам К.Гон отрицает все обвинения.

5 марта он был освобожден из тюрьмы в Токио под залог в $8,9 млн, а 4 апреля - арестован в связи с новыми обвинениями, касающимся, в частности, незаконного вывода средств из Nissan и Renault через оманского автодилера,

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

пк им

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