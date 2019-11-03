Иерусалим. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Адвокаты задержанного в Израиле гражданина России Алексея Буркова обжаловали распоряжение министра юстиции Израиля Амира Оханы выдать его США, сообщает в воскресенье интернет-портал израильской газеты "Гаарец".

Ранее на этой неделе Охана подписал распоряжение, в соответствии с которым Бурков будет экстрадирован в США по запросу Вашингтона. Однако позже Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию Буркова в США.

Бурков находится в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. Запрос на экстрадицию Буркова в РФ был также направлен российской стороной.

Израильское издание "Джерузалем пост" связывает решение Верховного суда Израиля с судьбой израильской гражданки Наамы Иссахар, которая приговорена в России к семи годам лишения своды по обвинению в контрабанде наркотиков. Семья Иссахар считает, что она является дипломатическим заложником, приговор ей нацелен на то, чтобы появилась возможность ее обмена на Буркова. В четверг семья израильтянки обратилась в Верховный суд с просьбой об отмене экстрадиции Буркова.

Он был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все это время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.

В свою очередь Иссахар задержали в аэропорту "Шереметьево" в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 граммов гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств.

1ар аг

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