Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 7:20

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Команда защиты россиянки Марии Бутиной просит суд исключить из материалов дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника ФБР Роберта Андерсона, по мнению которого, все ее действия происходили "от лица российских властей".

"Подсудимая Мария Бутина через адвокатов выступает с ходатайством об исключении оценки и показаний Роберта Андерсона", - следует из материалов суда.

Защита россиянки подвергла критике и опровергла приобщенные к делу материалы экс-сотрудника ФБР. Адвокаты отметили, что их подзащитная не является шпионом или агентом российской разведки.

"Мария не является ни подготовленным офицером разведки, ни шпионом в любом понимании. Правительству это известно. (...) Нет никаких доказательств, подтверждающих это, и они (прокуроры и агенты ФБР - ИФ) не обвинили ее в каком-либо связанном со шпионажем преступлении...", - говорится в обращении защиты М.Бутиной.

"Все, что сделала Мария, это взяла на себя ответственность за сговор действовать в качестве" агента " - не секретного агента, не разведчика - для Торшина (Александр Торшин, бывший зампредседателя Банка России - ИФ), который был другом, но бывшим иностранным чиновником российского Центрального банка", - пояснили ее адвокаты.

20 апреля прокуратура США запросила для россиянки Марии Бутиной 18 месяцев тюремного заключения.

Прокуратура признает, что М.Бутина "не была обученным сотрудником разведки". В то же время, "действия, которые она предпринимала, происходили по поручению российского должностного лица в пользу Российской Федерации", говорится в документе.

Защита россиянки просит, чтобы ее тюремный срок ограничился теми девятью месяцами, которые она уже провела в заключении.

"Мы призываем суд приговорить Марию Бутину к уже отбытому сроку (...) и отправить ее домой к семье", - говорится в материалах суда.

В 2018 году М.Бутина признала себя виновной в участии в заговоре против США. На слушаниях она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США. По ее словам, она хотела приобрести контакты среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США.

До этого М.Бутина не признавала свою вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу РФ.

Приговор по делу М.Бутиной будет вынесен 26 апреля 2019 года.

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