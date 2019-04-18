Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 17:54

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Адвокаты президента США Дональда Трампа в четверг назвали публикацию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера абсолютной победой Д.Трампа, сообщает телеканал CNN.

"Итоги расследования - это абсолютная победа президента", - приводить CNN выдержки из заявления юристов Д.Трампа, распространенного после публикации доклада Р.Мюллера.

"Оправдание президента - это важный шаг для страны и серьезное напоминание, что подобные нападки никогда не должны повториться", - отмечают юристы.

Адвокаты указывают, что для того, чтобы убедиться в отсутствия нарушений и преступлений со стороны президента потребовалось 17 месяцев расследования, 500 свидетельских показаний, 2,8 тыс. повесток в суд, 500 ордеров на обыск и изучение более 1,4 млн страниц документов.

Минюст в четверг обнародовал текст доклада спецпрокурора Р.Мюллера, который руководил расследованием о возможных связях Д.Трампа с Россией, инициированным в 2017 году.

Перед публикацией доклада генпрокурор Уильям Барр подтвердил, что расследование не выявило признаков сговора президента с Москвой с целью повлиять на результаты президентских выборов в 2016 году.

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