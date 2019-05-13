Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 12:11

Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Шведский адвокат основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Пер Самуэльсон заявил, что не понимает решения прокуратуры Швеции возобновить расследование в отношении его подзащитного.

"Я не понимаю решения шведского прокурора возобновить дело десятилетней давности", - сказал он в эфире телеканала SVT. По его словам, он "очень удивлен" этим.

П.Самуэльсон указал, что Дж.Ассанж всегда был готов помочь расследованию дела об изнасиловании, которое было открыто в Швеции.

"Его (Дж.Ассанжа - ИФ) страх заключается в том, что его экстрадируют в США из-за его журналистской работы", - добавил адвокат.

Ранее в понедельник прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Дж.Ассанжа по делу об изнасиловании.

В прокуратуре пояснили, что так как Дж.Ассандж в настоящее время находится в заключении в Великобритании, обстоятельства теперь позволяют добиваться его экстрадиции в Швецию.

Заместитель руководителя шведской прокуратуры Эва-Мари Перссон заявила, что "все еще есть основания подозревать, что Ассанж совершил изнасилование".

Э.-М.Перссон отметила, что британские власти, по ее мнению, уже летом 2019 года обозначат, хотят ли они экстрадировать Дж.Ассанжа в Швецию или в США.

Ранее сообщалось, что британский суд отправил основателя Wikileaks Дж.Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство, где Дж.Ассанж прожил последние семь лет, и арестовать основателя Wikileaks.

В Швеции Дж.Ассанджа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам Дж.Ассанж заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Дж.Ассанжа в Швеции обвиняли в незаконном принуждении и домогательстве, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности. Исковая давность по делу об изнасиловании истекает в августе 2020 года.

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