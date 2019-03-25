Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 14:01

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Член юридической команды президента США Дональда Трампа Джей Секулоу в понедельник заявил, что не планирует раскрывать показания президента, данные в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, заявил он в эфире CNN.

"Я не хотел бы оказаться в ситуации, в которой был бы вынужден выступить с заявлением, в котором обнародовал бы детали конфиденциальных разговоров между президентом США и министерством юстиции или офисом специального прокурора", - сказал юрист.

"Юрист не обладает полномочиями раскрывать детали расследования без судебного ордера или соответствующих договоренностей между сторонами. Это было бы неуместно", - добавил Дж.Секулоу.

Дж.Секулоу является членом команды юристов, собранной президентом Дональдом Трампом для расследования возможного вмешательства России в американские выборы.

Ранее сообщалось, что по итогам почти двухлетнего расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера не было выявлено доказательств сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией, в то время как были обнаружены следы попыток вмешательства России в американские выборы.

Р.Мюллер собрал данные и по вопросу о том, пытался ли Д.Трамп помешать расследованию, но к однозначному выводу не пришел, оставив решение этого вопроса на усмотрение генпрокурора. Генпрокурор Уильям Барр, изучив материалы спецпрокурора, не усмотрел в действиях президента США нарушений.

Выводы генпрокурора переданы в конгресс.

Лидеры демократов настаивают на обнародовании полного доклада "по российскому делу". С таким требованием выступили спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер, а также член палаты представителей Билл Паскрелл и сенатор Кори Букер.

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