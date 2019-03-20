Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 13:35

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Адвокат бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Тома Фила в среду заявил, что не испытывает оптимизма относительно вердикта, который будет позже в среду озвучен в Гааге в отношении его подзащитного.

"По своему характеру, я не оптимист. И существует вероятность, что приговор будет ужесточен", - сказал Т.Фила в эфире сербского телевидения.

Ожидается, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге в среду вынесет решение по апелляции Р.Караджича.

В марте 2016 года Международный трибунал по бывшей Югославии вынес приговор Р.Караджичу, в соответствии с которым он был осужден на 40 лет тюремного заключения по обвинению "в геноциде в Сребренице и преступлениях против человечности в Боснии и Герцеговине в период 1992-1995 гг."

Р.Караджич, говоря об этом приговоре, заявил, что "ничто из того, что вменялось в рамках этого дела, не является правдой". Он подал апелляцию на это решение.

Его адвокаты в апреле 2018 года на заседании Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, учрежденного для исполнения функций Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), на котором начался процесс рассмотрения апелляции Р.Караджича, призвали упразднить приговор и инициировать новый процесс.

Сторона обвинения также осталась недовольна итогом судебного процесса и потребовала ужесточить меру наказания - с 40 лет до пожизненного срока.

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