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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 11:16 13.07.2018 - 11:16

Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Личный адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что дача показаний Дональдом Трампом в рамках расследования спецпрокурора Роберта по "российскому делу" на данный момент еще ниже, чем прежде.

"Если вы имеете дело с группой объективных людей, которых вы можете переубедить - конечно, необходимо давать показания. Но это не получится, если там такие люди, как он (агент ФБР Питер Стрзок - ИФ)", - сказал Р.Джулиани, слова которого приводит в пятницу издание "Хилл".

Так Р.Джулиани прокомментировал выступление П.Стрзока, входившего ранее в команду спецпрокурора Р.Мюллера и давшего 12 июля показания на совместных слушаниях комитета Палаты представителей по надзору и государственным реформам и комитета по юридическим делам.

"Мы до сегодняшнего дня не знаем, какую роль он сыграл в этом расследовании (расследовании о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 году - ИФ)", - заявил адвокат Дональда Трампа, подчеркнув, что, по его мнению, такой человек как П.Стрзок никогда не должен был участвовать в расследовании данных о предполагаемом сговоре предвыборного штаба Д.Трампа с Москвой.

"Расследование Мюллера просто разваливается под собственным весом", - заявил адвокат Д.Трампа.

В августе 2017 года агент ФБР Питер Стрзок, работавший в команде следователей по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы, был отстранен ор работы в команде Р.Мюллера и переведен в ФБР на работу с персоналом. Причиной отстранения, как отмечают СМИ, могли стать нелицеприятные высказывания агента о Д.Трампе, что могло свидетельствовать о неспособности вести расследование непредвзято.

Позже расследование Минюста США выявило политическую ангажированность среди ряда дргуих сотрудников ФБР.

Сам П.Стрзок, выступая 12 июля 2018 года перед законодателями, подчеркивал, что политические убеждения человека нельзя приравнивать к предвзятому отношению в расследовании, подтвердив, что он "не поклонник Трампа".

Адвокаты президента США ранее неоднократно обсуждали с командой Р.Мюллера вопрос о возможном вызове президента США для дачи показаний в рамках расследования.

На прошлой неделе Р.Джулиани заявил, что Д.Трамп не будет давать показания до тех пор, пока следствие не предоставит доказательств о причастности президента к преступлению и его показания не будут необходимы для завершения федерального расследования.

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