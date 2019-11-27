Вашингтон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Адвокат президента США Рудольф Джулиани обсуждал возможность предоставления ему $200 тыс. с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко в то самое время, когда он изыскивал компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников издания, компания Джулиани за финансовое вознаграждение должна была представить Луценко, как украинского чиновника, изыскивающего активы, которые якобы были украдены у правительства в Киеве. В то же время Луценко через Джулиани получил бы доступ к другим высокопоставленным американским чиновникам.

Джулиани в свою очередь, по данным The Washington Post, получил бы не только финансовую выгоду, но и информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, которая повлекла бы за собой политический ущерб и была бы полезна президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает газета, были составлены проекты договоренностей, однако соглашения не вступали в силу. Кроме того, нет никаких свидетельств того, что адвокат президента получал от Луценко какие-либо деньги.

Издание отмечает, что переговоры между Джулиани и Луценко начались в январе этого года в Нью-Йорке и продолжились в феврале в Варшаве.

Ранее Луценко сообщал газете "Украинская правда", что впоследствии Джулиани отказывался от встречи без оплаты.

Ранее в ноябре бывший посол США на Украине Мари Йованович заявила на слушаниях в конгрессе, что Джулиани и Луценко пытались очернить ее репутацию. Она заявляла, что у них "были планы, и что они собирались сделать что-то во вред моей карьере".

В сентябре сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским хвалил бывшего генпрокурора Луценко.

Отмечалось, что Луценко делал несколько заявлений о деятельности семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине, о предполагаемом участии украинских властей в выборах США 2016 года и о деятельности посольства США в Киеве.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении Трампа 24 сентября после того, как безымянный информатор рассказал о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся 25 июля. В ходе разговора Трамп, как сообщил информатор, оказывал давление на украинского президента, призывая его начать расследование в отношении Байдена и его сына, а также о предполагаемом вмешательстве в американские выборы 2016 года с территории Украины. Американские СМИ сообщали, что Трамп "заморозил" военную помощь для Украины, чтобы оказать давление на Зеленского.

1ви ар гс

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