Этот контент был опубликован 10 мая 2019 г. 12:57

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани планирует в ближайшие дни поехать на Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру, сообщает газета New York Times.

"Мы не вмешиваемся в выборы, мы вмешиваемся в расследование, на что мы имеем право", - сказал Р.Джулиани в интервью New York Times.

По информации издания, Р.Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Д.Трампа.

Первое касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. Второе - связь сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

"Ничего незаконного в этом нет. Кто-то может счесть это неподобающим. И это не внешняя политика - я прошу их провести расследование, которое они уже ведут и которое другие люди советуют им прекратить. А я намерен дать им основания не прекращать его, потому что эта информация будет очень полезна моему клиенту и может оказаться полезна нашему правительству", - подчеркнул юрист Д.Трампа.

В случае встречи с В.Зеленским Р.Джулиани обещает рассказать, что знает "о людях, которые его (В.Зеленского - ИФ) окружают, и скажу, как важно провести полноценное и справедливое расследование".

По его словам, американский лидер полностью поддерживает усилия В.Зеленского на Украине.

При этом Р.Джулиани не уточнил, известно ли Д.Трампу о запланированной встрече с украинским президентом.

"По сути, он знает, чем я занимаюсь, будучи его адвокатом", - отметил он.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Д.Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. У.Барр пришел к выводу, что нет достаточных оснований для предъявления президенту обвинений.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

Однако конгрессмены-демократы остались недовольны показаниями У.Барра перед Конгрессом, когда речь, в частности, заходила о докладе Р.Мюллера. Кроме этого, представители Демократической партии хотели бы опросить Р.Мюллера о том, чинил ли Д.Трамп препятствия его расследованию.

1кю бп

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