Адвокат Трампа призвал ФБР к завершению расследования российского вмешательства в выборы президента США - СМИ
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Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Адвокат президента США Джон Дауд в субботу призвал ФБР к завершению расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы президента 2016 года, сообщает телеканал "Фокс ньюс".
"Я надеюсь, что замгенпрокурора Розенстайн последует блестящему и храброму примеру Отдела профессиональной ответственности ФБР и генпрокурора Джеффа Сешнса и положит конец расследованию предполагаемого сговора с Россией, сотворенного боссом Маккейба Джеймсом Коми на основе фальсифицированного и коррупционного досье", - заявил Дж.Дауд журналистам.
Замгенпрокурора Род Розенстайн контролирует расследование после того, как генпрокурор Дж.Сешнс взял самоотвод от надзора за любыми расследованиями, касающимися России и Д.Трампа.
Дж.Дауд отметил, что говорит не от лица Д.Трампа, а выражает свою собственную позицию относительно расследования.
В настоящее время спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование ФБР о предполагаемом вмешательство России в американские выборы 2016 года. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.
Эф вш
Интерфакс