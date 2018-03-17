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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 16:18 17.03.2018 - 16:18

Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Адвокат президента США Джон Дауд в субботу призвал ФБР к завершению расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы президента 2016 года, сообщает телеканал "Фокс ньюс".

"Я надеюсь, что замгенпрокурора Розенстайн последует блестящему и храброму примеру Отдела профессиональной ответственности ФБР и генпрокурора Джеффа Сешнса и положит конец расследованию предполагаемого сговора с Россией, сотворенного боссом Маккейба Джеймсом Коми на основе фальсифицированного и коррупционного досье", - заявил Дж.Дауд журналистам.

Замгенпрокурора Род Розенстайн контролирует расследование после того, как генпрокурор Дж.Сешнс взял самоотвод от надзора за любыми расследованиями, касающимися России и Д.Трампа.

Дж.Дауд отметил, что говорит не от лица Д.Трампа, а выражает свою собственную позицию относительно расследования.

В настоящее время спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование ФБР о предполагаемом вмешательство России в американские выборы 2016 года. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.

Эф вш

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