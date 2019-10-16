Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 4:01

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани в частном порядке призывал Дональда Трампа в 2017 году экстрадировать оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, пишет издание "The Washington Post" со ссылкой на бывших представителей администрации.

Как сообщает газета со ссылкой на экс-чиновников, "Джулиани неоднократно доказывал Трампу, что американское правительство должно выдворить Гюлена из страны".

По словам источников, Трамп "казался восприимчивым к этой идее".

Один из бывших высокопоставленных чиновников администрации отметил, что Трамп часто спрашивал, почему Гюлен не может быть передан Турции, называя при этом (президента Турции Реджепа Тайипа - ИФ) Эрдогана "своим другом", пишет издание.

Отмечается, что представители Белого дома воздержались от комментариев.

При этом сам Джулиани заявил газете, что "он никогда не представлял интересы Турции" и "не будет участвовать в незаконном, неконституционном и необоснованном ходатайстве об импичменте".

Ранее в сентябре Эрдоган заявил, что США получили от Турции доказательства причастности Гюлена к попытке переворота 2016 года для решения вопроса о его экстрадиции, однако ничего не предприняли.

Он напомнил, что в июне министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль встречался по этому вопросу с генпрокурором США Уильямом Барром.

Турецкое руководство обвиняет Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции. Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен утверждает, что не связан с попыткой переворота.

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