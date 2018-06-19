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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 21:41 19.06.2018 - 21:41

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Юрист главы Белого дома Руди Джулиани рассказал, что он беседовал с сотрудниками ФБР ранее в этом году, сообщает во вторник интернет-издание "Хаффингтон пост".

По данным издания, разговор происходил в феврале в его номере в Trump International Hotel. Агенты хотели получить информацию, связанную с заявлением Р.Джулиани от 2016 года: незадолго до конца президентской гонки в США он пообещал "сюрприз", который положительно скажется на шансах кандидата от Республиканкой партии Дональда Трампа.

"Это все, о чем они спрашивали. О чем именно я говорил, используя термин "сюрприз"", - сказал Р.Джулиани.

Р.Джулиани был одним из советников Д.Трампа во время избирательной кампании, а теперь он руководит командой юристов, представляющих интересы Д.Трампа в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

Сведения о разговоре с Р.Джулиани, уточняет "Хаффингтон пост", доказывают, что Минюст США проводит расследование о возможных утечках из Нью-йоркского подразделения ФБР, которые могли стоить кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победы в выборах.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Х.Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений. Чуть более чем за неделю до президентских выборов 2016 года, 28 октября, тогдашний глава ФБР Джеймс Коми направил конгрессу США письмо, в котором он сообщил, что ФБР заново открывает расследование в отношении Х.Клинтон. СМИ отмечали, что это могло помешать Х.Клинтон одержать победу на президентских выборах.

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