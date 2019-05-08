Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 20:14

Берлин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация мемориального комплекса Освенцим пожаловалась на продукцию онлайн-магазина Redbubble, который продавал одежду, сумки и подушки с фотографиями из лагеря.

"Вы правда думаете, что продавать такую продукцию, как подушки, мини-юбки или сумки-авоськи с изображениями Аушвица - места невероятной человеческой трагедии, где было убито более 1,1 млн людей - это приемлемо? Это довольно возмутительно и неуважительно",- сказано в сообщении в официальном Твиттер-аккаунте мемориала.

Компания, узнав о жалобе, пообещала "немедленно" удалить из ассортимента указанные товары.

"Природа этой продукции неприемлема и идет вразрез с правилами нашего сообщества",- отметили в Redbubble.

"Redbubble занимает твердую позицию и выступает против расизма и жестокости, в том числе преступлений, совершенных в нацистских концлагерях", - указали в онлайн-магазине.

Товары, которые продавались в онлайн-магазине, включали в себя различные предметы гардероба и диванные подушки разных дизайнеров с черно-белыми послевоенными фотографиями Аушвица. Стоимость подобной сумки составляла 13,9 евро, юбки - 35 евро, а подушки - 40,29 евро.

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