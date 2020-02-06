Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 20:11

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Администрация бывшего американского президента Барака Обамы проявила "сдержанность" в противостоянии иностранному вмешательству в президентские выборы в США 2016 года, такая оценка содержится в опубликованном в четверг новом докладе сенатского комитета по разведке, детали которого приводит американский телеканал Fox News.

"После выявления, пусть и не в полной мере, попыток вмешательства России в выборный процесс в конце 2016 года, администрация Обамы пыталась определить, какой приемлемый ответ необходимо давать. Чиновники Обамы оказались зажатыми в ограничениях, как реальных, так и мнимых, они обсуждали способы действия, в действительности так ничего и не предприняв", - прокомментировал публикацию доклада председатель комитета сенатор-республиканец Ричард Барр.

По утверждениям авторов доклада, ответ администрации Обамы сдерживал ряд внутренних и внешних факторов, порождавших беспокойство. Сдержанной реакции также способствовало и решение администрации ограничить распространение информации о воздействии из-за рубежа.

Они сочли, что администрация Обамы воспринимала кибервоздействие и геополитический аспект российской кампании, как различные проблемы, в итоге такой подход мог ограничить способность к ответным действиям.

"И хотя российским официальным лицам передавались предупреждения высокого уровня, Россия продолжала распространять выкраденную электронную переписку, проводить операции по оказанию влияния через социальные сети и работать над получением доступа к инфраструктуре голосования вплоть до дня выборов в 2016 году", - выяснили авторы доклада.

Кроме того, в докладе содержится ряд рекомендаций нынешней американской администрации. В частности речь идет об использовании властных возможностей для выработки международных норм поведения в киберпространстве. Нынешние нормы, по словам авторов, написаны "враждебно настроенными иностранными игроками".

"Руководству США необходимо заключить официальное международное соглашение по приемлемому использованию возможностей киберпространства", - заключили авторы доклада, рекомендовав исполнительной ветви власти полностью подготовиться к возможным атакам в период выборов 2020 года в США.

"В рамках подготовки следует разработать ряд опций, которые можно было быстро задействовать в случае кампании по оказанию влияния из-за рубежа, передавать достоверную информацию федеральным властям, в том числе и конгрессу, но защищая при этом разведывательные источники и методы", - отмечается в докладе.

1ар ан

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