Вашингтон. 5 января. ИНТЕРФАКС - Глава Госдепартамента США Майк Помпео в телефонном разговоре с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром пообещал, что Вашингтон будет действовать без колебаний в случае провокаций и угроз со стороны Ирана.

"Джайшанкар и я только что обсудили продолжающиеся угрозы и провокации со стороны Ирана. Администрация (президента США Дональда) Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить жизни американцев, а также жизни наших друзей и союзников в безопасности", - написал в воскресенье у себя в Твиттере Помпео.

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