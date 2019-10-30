Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 1:33

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Белый дом раскритиковал резолюцию спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси по формализации процесса импичмента президента США Дональда Трампа.

"Резолюция, выдвинутая спикером Пелоси, подтверждает, что импичмент демократов Палаты представителей был незаконным обманом с самого начала, поскольку у него не было надлежащего разрешения через голосование в Палате", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что "афера" продолжается, поскольку председателю комитета по разведке Адаму Шиффу позволено провести новый раунд слушаний без какой-либо надлежащей процедуры доступа для президента.

"Белый дом не имеет права участвовать вообще, пока председатель Шифф не проведет два раунда односторонних слушаний, чтобы сформировать предвзятый отчет для судебного комитета", - говорится в сообщении.

"Эта резолюция не меняет основополагающего факта, что демократы Палаты представителей отказываются предоставить администрации основные процессуальные права", - отмечает пресс-служба администрации президента.

Демократы Палаты представителей во вторник обнародовали резолюцию, которая в случае утверждения формализует начало процесса импичмента Трампа.

Резолюция устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний.

Она также позволяет республиканцам запрашивать свидетельские показания и документы, но демократы все еще имеют возможность блокировать запросы.

В резолюции также говорится, что соответствующие комитеты, участвующие в расследовании в рамках процедуры импичмента Трампа, "продолжат уже начатые расследования того, достаточно ли оснований, чтобы палата представителей применила данное ей конституцией право импичмента президента США Дональда Трампа".

Голосование по резолюции пройдет в Палате представителей в четверг.

Демократические лидеры подчеркнули, что голосование необходимо для перехода от серии закрытых показаний свидетелей к публичной стадии расследования.

1вз тг

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