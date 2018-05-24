Администрация президента Южной Кореи выясняет причины отмены саммита КНДР-США
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Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - В администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина выясняют причины отказа президента США Дональда Трампа от переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, назначенных на 12 июня в Сингапуре, сообщает агентство "Ренхап".
Ранее в четверг Д.Трамп направил Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит США-КНДР, назначенный на 12 июня, не состоится. Д.Трамп также выразил надежду на проведение такого саммита в будущем.
бф ар
Интерфакс