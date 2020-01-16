Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 8:43

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Администрация США внезапно отменила сразу четыре брифинга для конгрессменов по проблемам, связанным с Ираном, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники в обеих палатах Конгресса.

Так, накануне госдеп отменил сразу два брифинга - один о безопасности американских посольств и второй, предназначенный для членов комитета по иностранным делам Сената, о политике администрации в отношении Ирана и о возможностях применять силу в этой области.

Также в среду должен был пройти брифинг ФБР по контрразведывательным вопросам, связанным с Ираном. Кроме этого, на четверг был запланирован брифинг Пентагона по Ирану в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей.

При этом в Пентагоне объяснили отмену мероприятия противоречиями между рабочим графиком замминистра обороны Джона Руда и планами конгрессменов.

Комментируя отмену брифинга по безопасности посольств, неназванный сотрудник Конгресса заявил CNN, что такой шаг администрации обескуражил членов Конгресса.

"Его (брифинг - ИФ) не переносили. Мы не знаем, почему его отменили. Персонал (Конгресса - ИФ) - в бешенстве", - заявил источник.

CNN напоминает, что информация об отмене брифингов появилась на фоне претензий со стороны ряда конгрессменов, особенно демократов, по поводу оснований для убийства США командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада Сулеймани.

Впоследствии Палата представителей Конгресса большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану.

В ходе голосования большинство законодателей поддержало резолюцию, которая запрещает президенту ведение боевых действий против Ирана без согласия Конгресса, или если США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением".

Принятый документ не имеет силы закона и не будет направлен на подпись президенту в случае его одобрения Сенатом.

1аю ар

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