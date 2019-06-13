Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 21:39

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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в "открытом нападении" в связи с инцидентами с танкерами в Оманском заливе.

"Согласно оценке правительства США, Исламская республика Иран несет ответственность за атаки, которые произошли сегодня в Оманском заливе", - сказал он в четверг журналистам.

По его словам, "это последнее из серии нападений, спровоцированных Исламской республикой Иран против интересов США и их союзников".

"Это следует воспринимать в контексте длящейся сорок лет неспровоцированной ничем агрессии против свободолюбивых стран", - отметил госсекретарь.

Оценка американского правительства, по словам Помпео, основана на данных, полученных спецслужбами, анализе примененного оружия, уровне компетентности, который необходим для проведения операции, а также последних атак Ирана на суда.

"(Суждение основано на - ИФ) на том факте, что ни у одной марионеточной группы в этом регионе не было ресурсов и профессионализма, чтобы действовать с таким высоким уровнем умения".

"22 апреля Иран пообещал миру, что он прервет поставки нефти через Ормузский пролив, и сейчас работает над тем, чтобы выполнить обещание", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Он возложил ответственность на Тегеран за ряд атак, совершенных в мае на Ближнем Востоке.

"12 мая Иран атаковал торговые суда вблизи Ормузского пролива. 14 мая приспешники Ирана атаковали с помощью беспилотников два стратегически важных нефтепровода в Саудовской Аравии. 19 мая рядом с посольством США в Багдаде упала ракета. 31 мая из-за взрыва автомобиля в Афганистане, четверо военнослужащих США получили ранения, четыре афганца погибли", - подчеркнул он.

По его мнению, "марионетки Ирана" выпустили ракету по Саудовской Аравии, по залу прибытия аэропорта, в результате чего получили ранения 26 человек.

"Если рассматривать это как единое целое эти неспровоцированные атаки представляют собой явную угрозу международному миру и безопасности, открытое нападение на свободу судоходства, и беспрецедентную кампанию со стороны Ирана по эскалации напряженности", - отметил Помпео.

Он напомнил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился "с историческим визитом в Иран, чтобы попросить режим снизить напряженности начать переговоры".

"Верховный лидер Ирана (Аятолла Али Хаменеи - ИФ) отверг дипломатические усилия премьера Абэ, сказав, что у него нет ответа для президента Трампа. Правительство верховного лидера оскорбило Японию, атаковав японский груз на танкере неподалеку от иранских вод, угрожая жизни всего экипажа и создав чрезвычайное положение в море", - подытожил Помпео.

Между тем, американский телеканал CNN отметил, что "Помпео не предоставил доказательств того, что ответственность за атаки несет Иран".

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

1кю ар

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