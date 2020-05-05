Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 5:11

Вашингтон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупреждает, что Россия якобы может попытаться вмешаться в предстоящие в текущем году президентские выборы, указав на возможные, по ее мнению, методы вмешательства, сообщило агентство Associated Press.

В меморандуме, озаглавленном "Возможная российская тактика в преддверии выборов в США 2020 года", имеющемся в распоряжении агентства, подчеркивается, что чиновники администрации Трампа продолжают бить тревогу по поводу "перспектив будущего вмешательства" России в американскую политику.

Документ предупреждает о восьми якобы возможных методах российского вмешательства, называя их "высокими" и "умеренными" угрозами.

Среди "высоких" угроз - возможность того, что Россия якобы может взломать и похитить информацию, "как это было в ходе кампании 2016 года", когда электронные письма предвыборного штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон "были украдены российскими военными хакерами и опубликованы WikiLeaks".

К другим угрозам "высокой" степени министерство отнесло то, что Россия, по его мнению, может использовать "контролируемое государством медиа-оружие для распространения материалов среди целевой аудитории", а также экономические и деловые рычаги для влияния на политические круги в США для продвижения российских интересов и воздействия на американское общественное мнение.

"Умеренные" угрозы включают манипулирование избирательной инфраструктурой, такой, как базы данных избирателей и системы подсчета голосов, а также предоставление финансовой поддержки американским политическим кандидатам или кампаниям.

В меморандуме не называются конкретные кандидаты, которых Москва якобы может поддержать.

1гк гс

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