Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 14:56

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти США вместе с союзниками планируют усилить давление на Иран, говорится в сообщении, распространенном Белым домом в понедельник.

"Администрация (президента США - ИФ) Дональда Трампа вместе с союзниками полны решимости сохранить и расширить максимальное экономическое давление на Иран, чтобы положить конец дестабилизирующим действиям режима. Они представляют угрозу США, нашим союзникам и партнерам, а также безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении Белого дома.

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