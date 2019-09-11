Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 14:42

Брюссель. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - За последние два года администрация президента США Дональда Трампа включила в санкционные списки наибольшее количество террористов и террористических группировок, сообщил в среду в ходе телефонного брифинга координатор по борьбе с терроризмом в государственном департаменте США Натан Сейлс.

"Администрация Трампа использует антитеррористические санкции более решительно, чем какая-либо предыдущая администрация, - сообщил Сейлс. - С 2017 года мы включили в санкционные списки более четырех тысяч фигурантов, связанных с терроризмом".

Он отметил, что за последние 18 лет в санкционные списки включены более 15 тыс. террористов и террористических группировок, что помогло "блокировать их источники дохода".

Госдеп США накануне сообщил, что американский минфин внес в санкционные списки 15 террористов и организаций, связанных с террористическими группами. Под санкции попали лица, связанные с ХАМАС, группировкой ИГ (запрещена в РФ), а также иранским спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который в США считается террористической организацией.

Также госдеп внес в список глобальных террористов (SDGT), против которых применяются санкции, террористическую организацию "Хуррас ад-Дин", являющуюся подразделением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии. В санкционные списки госдепа попали 12 лидеров группировок, таких как ИГ, ХАМАС и "Хезболла".

Применение новых санкций стало возможным после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, совершенствующий санкционный режим, призванный бороться с терроризмом, отметил госдеп.

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