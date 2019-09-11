Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 21:21

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США в среду одобрил проект, который, в случае реализации, предусматривает продажу Польше 32 истребителей-бомбардировщиков F-35 на общую сумму $6,5 млрд, сообщает американское агентство по вопросам сотрудничества по оборонной безопасности, входящее в Минобороны США.

Ранее, во вторник, администрация Трампа уведомила о возможной продаже самолетов Конгресс США.

"Эта предлагаемая продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность США, способствуя безопасности союзника по НАТО", - говорится в сообщении агентства.

Продажа F-35, по мнению Вашингтона, повысит обороноспособность Польши, чтобы сдерживать агрессию в регионе, отмечают американские военные.

"Предлагаемая продажа...расширит оборонные возможности Польши в сфере "воздух-воздух" и "воздух-земля". Доставшейся современной Польше в наследство парк самолетов МиГ-29 и Су-22 будет заменен на F-35", - сообщает агентство.

Польша в конце мая обратилась к США с просьбой продать ей 32 самолета F-35A производства Lockheed Martin. Тогда министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что воздушным силам Польши требуется заменить советские самолеты на более современные модели.

Ну покупку самолетов на $6,5 млрд пойдет значительная часть оборонных расходов Польши, которая согласно статистике НАТО планировала потратить на оборону в 2019 году $11,9 млрд, отмечает телеканал CNN.

Польша - одна из немногих стран НАТО, которая тратит 2% ВВП на оборонные расходы, к чему активно призывает президент США Дональд Трамп. Там должен был отправиться в Польшу с визитом, в ходе которого, как ожидалось, было бы подписано соглашение о продаже F-35. Однако президент отменил поездку из-за урагана "Дориан" и отправил вместо себя вице-президента Майка Пенса.

Самолеты F-35 есть у нескольких союзников США в Европе: Норвегии, Италии, Нидерландов и Великобритании. Бельгия и Дания находятся в процессе покупки этих истребителей-бомбардировщиков.

1мм во

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