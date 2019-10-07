Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 1:23

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель в своем письме советнику по нацбезопасности президента США Роберту О'Брайену осудил планы администрации Трампа вывести США из Договора по открытому небу.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу и настоятельно призываю вас против таких опрометчивых действий. Этот договор обеспечил важную военную транспарентность для 34 подписавших его стран с момента его вступления в силу в 2002 году. Выход США (...) нанесет ущерб интересам национальной безопасности наших союзников и партнеров", - говорится в письме.

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