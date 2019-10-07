Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 16:39

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший высокопоставленный сотрудник администрации США обвинил Белый дом в абсолютном непонимании происходящего в Сирии и в "сдаче" сирийских курдов Турции.

"Заявление Белого дома по Сирии после разговора Трампа (президента США Дональда Трампа - ИФ) и Эрдогана (президент Турции Реджепа Тайип Эрдоган - ИФ) демонстрирует полное отсутствие малейшего представления о том, что происходит "на земле" в Сирии", - написал в понедельник в своем микроблоге в Твиттере бывший спецпредставитель США по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в России - ИФ) Бретт Макгурк.

Ранее пресс-служба Белого дома объявила, что США не будут поддерживать или участвовать в операции Турции на севере Сирии и отведут свои силы из этого района.

"Сегодня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция скоро начнет продвигаться вперед в своей давно запланированной операции на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут поддерживать или участвовать в операции, а силы США, разгромив территориальный "халифат" ИГИЛ, больше не будут находиться в непосредственной близости", - говорится в сообщении администрации президента.

При этом Белый дом подчеркнул, что Турция теперь будет нести ответственность за всех боевиков ИГИЛ в районе, захваченных США за последние два года после разгрома территориального "халифата".

Как подчеркнул Макгурк, "США не удерживают ни одного заключенного игиловца. Все они удерживаются Сирийскими демократическими силами (СДС), которых Трамп только что сдал Турции".

Анкара хочет создать на северо-востоке Сирии зону безопасности, изгнав оттуда курдов, составляющих костяк СДС.

США всегда поддерживали СДС, оказывали им помощь в борьбе с ИГИЛ и осуществлении контроля за районом к востоку от Евфрата. Анкара же рассматривает СДС как угрозу своей безопасности.

Президент США в понедельник заявил, что намерен вернуть войска домой и что региональные силы, включая Россию, сами решат региональные проблемы, в том числе вопрос пленных боевиков ИГИЛ.

"Они (курды - ИФ) сражались с Турцией десятилетиями. Я сдерживал эту битву почти три года, но теперь для нас настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых - племенные, и вернуть наших солдат домой", - написал он в Twitter.

"Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь сами будут разбираться в ситуации, и в том, что они хотят сделать с захваченными по соседству с собой боевиками ИГИЛ", - продолжил президент.

По словам Трампа, первоначально США планировали находиться в Сирии лишь "30 дней", но участие США в конфликте затянулось. Однако затем, подчеркнул Трамп, после его прихода к власти "халифат ИГИЛ" был полностью разгромлен.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал решение Трампа катастрофой. "Я не знаю всех деталей решения президента Трампа по северу Сирии и сейчас нахожусь в процессе организации телефонного разговора с госсекретарем Помпео", - написал Грэм в своем микроблоге в Твиттере.

"Но если сообщения СМИ соответствуют действительно, то на наших глазах разворачивается катастрофа", - подчеркнул сенатор.

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