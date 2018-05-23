Администрация Трампа превзошла предыдущее руководство США в противодействии России, считает Помпео
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Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Работа действующей администрации США по противостоянию РФ превзошла достижения предыдущего американского руководства в этой сфере, заявил в среду государственный секретарь США Майк Помпео.
"Я очень горжусь работой по противостоянию России, которую проделала эта администрация. Она на световые года превосходит работу, проделанную предыдущей администрацией", - сказал госсекретарь, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского Конгресса.
При этом М.Помпео отметил, что Вашингтону "еще предстоит проделать большую работу" для того, чтобы предотвратить возможное российское вмешательство в выборы в США.
В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут избраны 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора, также состоятся выборы ряда губернаторов.
Ла ар ан
Интерфакс