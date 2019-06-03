Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 6:40

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа на прошлой неделе обсуждала возможность введения пошлин на товары из Австралии, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно их данным, некоторые чиновники администрации Трампа призвали ввести пошлины в ответ на рост поставок алюминия из Австралии в течение прошлого года.

Собеседники газеты уточнили, что среди сторонников введения пошлин на импорт из Австралии были торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и директор Управления торговли и производственной политики Белого дома Питер Наварро.

Отмечается, что пошлины в основном коснулись бы импорта алюминия, однако введение пошлин в отношении другой австралийской продукции также обсуждалось.

Тем не менее, данное предложение столкнулось с противодействием со стороны Минобороны и госдепартамента, которые предупредили, что подобный шаг оттолкнет важного союзника и может дорого обойтись США.

В конечном счете, администрация согласилась не предпринимать никаких действий. По крайней мере, временно, уточнили источники издания.

Белый дом отказался от комментариев газете.

Однако президент США на просьбу журналистов прокомментировать статью заявил: "Австралийская ситуация очень интересная. Но отношения у нас очень крепкие. Нет, у нас очень, очень особые отношения с Австралией".

Поставки австралийского алюминия в США выросли с прошлого года, когда Австралия стала одной из немногих стран, не столкнувшихся с пошлинами на металл.

В марте 2018 г. США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Они применяются ко всем странам, за исключением Австралии и Аргентины, Бразилия и Южная Корея были освобождены лишь от пошлин на сталь.

В мае 2019 г. президент США подписал распоряжения об отмене пошлин на сталь и алюминий из Канады и Мексики.

НЛМК, среди прочих российских предприятий, подавал заявку в Минторг США для исключения продукции из-под действия импортных пошлин США, однако в апреле 2019 года получил отказ.

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