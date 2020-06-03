Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 17:32

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация американского президента Дональда Трампа в среду приняла решение запретить полеты в США для четырех китайских авиакомпаний, сообщает агентство Associated Press.

В министерстве транспорта США отметили, что пассажирские авиарейсы четырех китайских авиакомпаний в США и в обратном направлении приостановятся с 16 июня. При этом власти США не исключают, что де-факто этот запрет может начать действовать и раньше.

Это - ответ Вашингтона на решение КНР, несмотря на постепенную нормализацию в США ситуации с короанвирусом COVID-19, пока не разрешать американским авиаперевозчикам United Airlines и Delta Air Lines возобновить рейсы в Китай.

При этом в Вашингтоне готовы к переговорам с Пекином по данной проблеме.

"Министерство будет продолжать взаимодействовать со своими китайскими коллегами с тем, чтобы как американские, так и китайские перевозчики могли в полном объеме пользоваться своими правами", - отметили в ведомстве.

"В то же время, мы пока будет разрешать китайским авиаперевозчикам осуществлять ровно столько рейсов в США, сколько китайские власти разрешают нашим авиакомпаниям", - пояснили в американском министерстве.

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