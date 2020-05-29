Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 21:28

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Отставной контр-адмирал ВМС США Кеннет Брейтуэйт в пятницу принес присягу министра Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кеннета Брейтуэйта, который был предложен на эту должность Белым домом еще в начале марта 2020 года. До последнего времени он занимал должность посла США в Норвегии.

Брейтуэйт в 1984 году закончил Академию ВМС США в Аннаполисе (штат Мэрилэнд). В последующем он проходил службу в частях противолодочной авиации на Индийском и Тихом океанах, а также в резерве авиации ВМС.

Министр ВМС США является гражданским лицом. Он отвечает за вопросы, которые касаются повседневной деятельности ВМС и Корпуса морской пехоты США, в том числе за закупку военной техники и вооружений, подбор и обучение персонала, а также за финансирование. В ведении министра находится постройка, обслуживание и ремонт военно-морских судов, авиации, а также обеспечение инфраструктуры и материальной базы флота.

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