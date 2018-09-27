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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 14:53 27.09.2018 - 14:53

Москва/Дели. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Индии постановил, что супружеская измена больше не является уголовным преступлением, отменив тем самым закон, который был принят 158 лет назад.

Согласно этому закону, появившемуся еще в колониальные времена, любой мужчина, занявшийся сексом с замужней женщиной без разрешения ее супруга, признавался виновным в преступном адюльтере.

Истец, обжаловавший закон, заявлял, что он использовался произвольно и подвергал дискриминации как мужчин, так и женщин, сообщила в четверг телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Она отмечает, что это уже второе за последнее время решение Верховного суда Индии, отменяющее законы колониальной эпохи. В начале сентября суд декриминализовал однополые связи, которые считались уголовным преступлением в течение 157 лет.

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