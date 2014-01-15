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Этот контент был опубликован 15 января 2014 г. 17:26 15.01.2014 - 17:26

Брюссель. 15 января. ИНТЕРФАКС - Обеспечение безопасности газопровода между месторождениями Каспия и Европой будет одним из важнейших направлений дальнейшего сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, заявили в среду генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Менее месяца назад Азербайджан подписал проект века - проект строительства международной инфраструктуры доставки азербайджанского газа в Европу, и скоро начнется строительство", - напомнил И.Алиев, выступая на совместной пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО в брюссельской штаб-квартире альянса.

"Азербайджан обязуется своевременно выполнить свою часть этого проекта энергетической диверсификации, безопасности и сотрудничества", - продолжал президент.

"Проект потребует дополнительной координации между странами и компаниями, которые в нем участвуют, и нам нужно будет обеспечить надлежащую защиту важнейшей инфраструктуры", - отметил И.Алиев.

Генсек НАТО также подчеркнул важность аспекта безопасности в энергетическом сотрудничестве альянса с Азербайджаном.

Другим важнейшим направлением сотрудничества обе стороны назвали участие Азербайджана в миротворческих операциях, что предполагает, в частности, оперативное взаимодействие вооруженных сил и, следовательно, реформирование азербайджанской армии.

Президент И.Алиев заверил натовских партнеров, что его страна будет и дальше участвовать в обеспечении безопасности Афганистана после вывода оттуда военных частей НАТО в конце этого года. Сейчас около 40% "нелетальных" грузов для натовских военных в Афганистане доставляются через Азербайджан.

"Транзитный маршрут через Азербайджан является самым надежным и безопасным", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что Азербайджан вносит вклад в трастовый фонд афганской национальной армии, уже внес в него миллион евро и обязались вложить еще миллион. На пресс-конференции он объявил о решении внести еще миллион.

Азербайджан продолжит обучение афганцев в академиях своих силовых структур.

И.Алиев выразил НАТО благодарность за помощь в проведении реформы азербайджанских вооруженных сил, которые трансформируются по натовским стандартам. С помощью НАТО, в том числе финансовой, осуществляются проекты разминирования в Азербайджане.

Ам ***/ др

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