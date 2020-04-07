Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 12:13

Токио. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов во вторник вслед за взлетом американских индексов более чем на 7% на фоне надежд на замедление распространения коронавируса.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к закрытию торгов поднялся на 1,85%.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group подорожали на 2,8%, Sony - на 2,1%. В то же время котировки Fujifilm Holdings Corp. упали на 5,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 2,05%, гонконгский Hang Seng - 2,12%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали в ходе торгов в Гонконге на 1,6%, AAC Technologies Holdings - на 3,2%.

Нефтепроизводители PetroChina Co. и CNOOC к закрытию торгов отыграли падение. Цена их акций выросла на 0,3% и 0,6% соответственно.

Южнокорейский KOSPI во вторник вырос на 1,77%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,9% после того, как компания сообщила, что ее операционная прибыль в первом квартале может превзойти ожидания аналитиков. Согласно предварительным расчетам, операционная прибыль будет находиться в диапазоне от 6,3 трлн вон до 6,5 трлн вон. Аналитики, опрошенные Refinitiv SmartEstimate, в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне 6,2 трлн вон.

Стоимость другого представителя данной отрасли - SK Hynix - выросла на 3,3%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors прибавили в цене 1,8% и 5,4% соответственно.

Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,65%.

Капитализация горнодобывающей BHP уменьшилась на 0,3%, Rio Tinto - выросла на 0,3%. Котировки Commonwealth Bank of Australia снизились на 1%.

За сутки в материковой части КНР впервые с января не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. В стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа, говорится в сообщении.

Инвесторы ожидают признаков достижения пика прироста случаев заражения, что позволило бы судить о том, как долго продлится рецессия и насколько она будет глубокой, пишет MarketWatch.

В понедельник американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq прибавили более 7%. Однако их рост может оказаться неустойчивым из-за неопределенности относительно того, пошла ли пандемия на спад, и ее влияния на экономику, считает инвестиционный стратег Edward Jones Нела Ричардсон.

"Я бы стала рассматривать рост за последние две недели как признак достижения нижней точки и начала восстановления. Неопределенность до сих пор велика, даже если мы приближаемся к пику новых случаев заражения коронавирусом", - сказала она.

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио, сообщил телеканал NHK.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник объявил о сохранении базовой процентной ставки на рекордно низком уровне - 0,25%, целевого показателя доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25%.

При этом управляющий RBA Филип Лоу предупредил, что во втором квартале в стране ожидается "очень крупный экономический спад", а "безработица подскочит до многолетнего максимума".

Тем временем валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, на конец марта 2020 года составляли $3,061 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая. По сравнению с февралем они сократились на $46 млрд, или на 1,5%, что является максимальным падением с конца 2016 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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