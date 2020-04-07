Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 7:51

Токио. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в ходе торгов во вторник вслед за взлетом американских индексов более чем на 7% на фоне надежд на замедление распространения коронавируса.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:24 мск вырос на 1,07%.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group дорожают на 1,9%, Sony - на 1,3%. В то же время, котировки Fujifilm Holdings Corp. падают на 7,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск прибавил 1,79%, гонконгский Hang Seng - 0,53%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали в ходе торгов в Гонконге на 0,6%, AAC Technologies Holdings - на 1,6%.

Цена акций нефтепроизводителей PetroChina Co. и CNOOC снизилась на 2,4% и 1,7% соответственно.

Южнокорейский KOSPI к 8:26 мск вырос на 1,13%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,3%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors прибавляют в цене 1,3% и 4,3% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:24 мск снизился на 1,25%.

Капитализация горнодобывающей BHP снижается на 1%, Rio Tinto - растет на 0,3%. Котировки Commonwealth Bank of Australia падают на 1,7%.

За сутки в материковой части КНР впервые с января не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. В стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа, говорится в сообщении.

Инвесторы ожидают признаков достижения пика прироста случаев заражения, что позволило бы судить о том, как долго продлится рецессия и насколько она будет глубокой, пишет MarketWatch.

В понедельник американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq прибавили более 7%. Однако их рост может оказаться неустойчивым из-за неопределенности относительно того, пошла ли пандемия на спад, и ее влияния на экономику, считает инвестиционный стратег Edward Jones Нела Ричардсон.

"Я бы стала рассматривать рост за последние две недели как признак достижения нижней точки и начала восстановления. Неопределенность до сих пор велика, даже если мы приближаемся к пику новых случаев заражения коронавирусом", - сказала она.

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник объявил, что из-за коронавируса COVID-19 начиная со вторника сроком на месяц в семи префектурах Японии, включая Токио, будет введен режим чрезвычайного положения, сообщило агентство "Дзидзи". Кроме этого, премьер пообещал выделить примерно 1 трлн иен (примерно $9,15 млрд) с целью нивелировать ущерб, нанесенный японской экономике пандемией коронавируса.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник объявил о сохранении базовой процентной ставки на рекордно низком уровне - 0,25%, целевого показателя доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25%.

При этом управляющий RBA Филип Лоу предупредил, что во втором квартале в стране ожидается "очень крупный экономический спад", а "безработица подскочит до многолетнего максимума".

мй мв ав*

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