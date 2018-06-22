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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 13:36 22.06.2018 - 13:36

Токио. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу, до закончили неделю рекордным падением с марта на опасениях по поводу мировой торговли.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific с начала недели упал на 2,1%; такого резкого падения не наблюдалось два месяца. Падение индикатора с январского пика вплотную приблизилось к 10%, что является определением коррекции.

Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,78%, более широкий Topix - на 0,33%.

Гонконгский Hang Seng повысился на 0,15%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,49%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,11%, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,83%.

Филиппинский фондовый индекс снизился по итогам седьмой сессии подряд и вступил в "медвежий" тренд.

"Отношение к азиатским рынкам сильно пострадало на фоне эскалации конфликта между США и их партнерами, - говорит глава инвестиционной стратегии в PT Sinarmas Sekuritas Джеффрозенберг Тан. - В среднесрочной перспективе MSCI Asia Pacific столкнется с большими проблемами, потому что эйфория по поводу повсеместного роста мировой экономики вытеснилась опасениями повсеместного ужесточения денежно-кредитной политики и роста протекционизма".

Многие аналитики по-прежнему надеются, что разговоры правительства США о введении пошлин на импорт китайских товаров на сумму порядка $200 млрд так и останутся разговорами, однако президент Дональд Трамп пока никак не обозначил свою готовность идти на уступки.

Также рынок оценивал статданные из Японии.

Как стало известно в пятницу, потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Центробанком страны, выросли в мае 2018 года на 0,7%, темпы роста не изменились с апреля.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей повысились на 0,3% после роста на 0,4% в предыдущем месяце.

Между тем общий показатель инфляции в Японии повысился в прошлом месяце до 0,7% в годовом выражении по сравнению с 0,6% в апреле. Эксперты не ожидали его изменения.

Акции японских автопроизводителей Toyota и Honda упали соответственно на 2,7% и 2%.

Капитализация корейского производителя электроники Samsung Electronics увеличилась на 0,43%.

Цена бумаг банка HSBC в Гонконге опускается на 0,5%, страховщика Ping An - на 0,6%, интернет-гиганта Tencent - на 0,2%. Страховая компания AIA Group повысилась на 1,4%.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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