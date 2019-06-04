Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 15:10

Токио. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам сессии во вторник, инвесторы следили за статданными и слухами о готовящихся антимонопольных проверках в отношении крупнейших высокотехнологичных компаний.

Японский индекс Nikkei 225 и более широкий Topix изменились менее чем на 0,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 1%, Shenzhen Composite - 1,4%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi снизился менее чем на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2%, индийский индекс BSE Sensex потерял 0,5%. Индонезийский рынок был закрыт в связи с национальным праздником.

Как стало известно во вторник, австралийский центробанк снизил базовую процентную ставку впервые за три года. Ставка была понижена на 0,25 процентного пункта, до 1,25%, чтобы поддержать экономическую активность в Австралии на фоне глобальных торговых конфликтов и замедления роста экономики Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии.

Тем временем объем розничных продаж в Австралии в апреле сократился на 0,1% по сравнению с мартом, хотя эксперты в среднем ожидали роста показателя на 0,2%. В марте продажи повысились на 0,3% к февралю.

Кроме того, во вторник власти Южной Кореи пересмотрели оценку роста ВВП в первом квартале в сторону снижения. По окончательным данным, экономика страны в январе-марте упала на 0,4% в поквартальном выражении, хотя ранее сообщалось о снижении на 1,3%. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,7%, а не на 1,8%, как говорилось в предварительных данных.

Инфляция в Южной Корее в мае составила всего 0,2% в помесячном выражении и 0,7% в годовом. Консенсус-прогноз для первого показателя составлял 0,4%, для второго - 0,8%.

Важным негативным фактором для рынка также стали сообщения СМИ о том, что власти и регуляторы США собираются провести расследование с целью выяснить, не нарушали ли крупнейшие высокотехнологичные компании антимонопольное законодательство.

На прошлой неделе The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что министерство юстиции США планирует начать проверку деятельности Alphabet, материнской структуры Google. В понедельник стало известно о планах Федеральной торговой комиссии (FTC) инициировать расследование в отношении Facebook и Amazon, тогда как Минюст может заняться проверкой Apple Inc.

Акции Alphabet в понедельник упали на 6,1% в Нью-Йорке, Amazon - на 4,6%, Apple - на 1%, Facebook - на 7,5%.

Бумаги японского оператора связи SoftBank подешевели на бирже в Токио на 3,3%, несмотря на то, что компания сообщила о получении доналоговой прибыли в размере 1,2 трлн иен ($11,1 млрд) от продажи пакета акций китайского ритейлера Alibaba. Стоимость акций Alibaba повысилась на 0,4%.

Цена акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies опустилась на 1,1%, Sunny Optical - на 2,6%.

Капитализация оператора казино Sands China упала на 2%, интернет-гиганта Tencent - на 1,9%.

Котировки ценных бумаг южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics опустились на 0,8%, тайваньской Taiwan Semiconductor - выросли на 1,2%.

Вместе с тем цена бумаг австралийских добывающих компаний BHP, Rio Tinto и Beach Energy повысилась на 1,4%, 1,5% и 1,4% соответственно.

Акции Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co. подорожали на 0,4% и 1,9% после того, как автопроизводители отчитались о неожиданном росте продаж автомобилей в США в мае.

Продажи Toyota увеличились на 3,2%, до 222,702 тыс., тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения продаж на 0,5%. Nissan увеличила продажи на 0,1%, до 131,983 тыс. автомобилей по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков, ожидавших снижения показателя на 6,2%.

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