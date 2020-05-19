Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 14:00

Сеул. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Южная Корея, пятый по величине импортер нефти в мире, практически исчерпала свободное место в коммерческих хранилищах, пишет газета Financial Times. Это заставляет владельцев крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Азии искать альтернативные варианты в условиях падения спроса на энергоносители и перенасыщения глобального рынка на фоне пандемии коронавируса.

"Мы переживаем беспрецедентный кризис", - сказал изданию Ким Укён из SK Energy, крупнейшей нефтеперерабатывающей компании в стране.

Южная Корея занимает четвертое место в Азии по объему коммерческих нефтехранилищ и является популярным местом для хранения нефти и топлива благодаря своей близости к ведущим покупателям нефти в регионе, включая Китай и Японию.

Наряду с собственными НПЗ хранилища Южной Кореи также используют государственные нефтяные компании таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Учитывая, что почти все хранилища, расположенные на суше, уже заполнены, владельцы НПЗ начали использовать в качестве хранилищ дорогостоящие танкеры.

По данным FT, SK Energy на 95% заполнила свои емкости для хранения нефти на суше, а емкости судов находятся почти на исходе.

"Мы платим десятки тысяч долларов в день, чтобы поддерживать танкер на плаву, но у нас нет других вариантов", - отметил Ким.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие группы, включая SK Energy, GS Caltex, S-Oil и Hyundai Oilbank, в первом квартале получили совокупный операционный убыток в размере 4,4 трлн вон ($3,6 млрд), что стало худшим в истории показателем, свидетельствуют документы, предоставленные регулирующим органам.

По мнению аналитика SK Securities Сона Чиу, местным НПЗ будет сложно справляться с текущей нехваткой мощностей для хранения, если эта ситуация продлится дольше нескольких месяцев.

"Трудно сократить закупки нефти, поскольку это в основном долгосрочные контракты. Как только их резервуары заполнятся, им просто придется сократить объемы переработки и снизить цены на свою продукцию, чтобы уменьшить запасы нефтепродуктов", - приводит слова эксперта FT.

На фоне глобальной борьбы за свободные мощности для хранения нефти и топлива, правительство Южной Кореи попыталось развеять опасения местных компаний.

"Несмотря на то, что в отношении почти всех резервуаров в частном секторе заключены контракты, [государственная нефтяная компания] Korea National Oil Corp. (KNOC) еще может сдать некоторые хранилища в аренду [перерабатывающим компаниям, нуждающимся в месте для хранения]", - заявил Юн Чанхён, сотрудник департамента нефтяной промышленности министерства энергетики Южной Кореи.

Общий объем нефтехранилищ KNOC составляет 136 млн баррелей, однако порядка 96 млн баррелей, как правило, отведены для стратегических резервов страны.

Служба энергетической информации

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