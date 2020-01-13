Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 13:29

Токио. 13 января. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в понедельник в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng поднялся к закрытию рынка на 1,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, южнокорейский KOSPI - 1%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздником (День совершеннолетия).

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибывает в понедельник в Вашингтон для подписания соглашения с США. Сама процедура подписания, как ожидается, состоится в среду, 15 января.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать с Китаем 15 января первую фазу торгового соглашения еще 31 декабря. Тогда же он отметил, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения.

"Рынок вряд ли отнесется к подписанию соглашения с серьезным энтузиазмом, учитывая, что эти планы уже были донесены до инвесторов, - отмечает аналитик по азиатским рынкам AxiTrader Стивен Иннес. - Трамп при этом, скорее всего, обставит само подписание с большой помпой".

"Если в готовом соглашении будет четко обозначена приверженность Китая наращиванию закупок американских сельхозтоваров, а также прописан надежный механизм контроля за соблюдением взятых обязательств, фондовые рынки продолжат оживленное движение вперед", - цитирует эксперта MarketWatch.

Акции поставщиков американской Apple - Sunny Optical и AAC Technologies - подорожали на 2,6% и 1,6% соответственно по итогам торгов в Гонконге в понедельник. Бумаги девелопера Sun Hung Kai Properties подорожали на 1,9%, Bank of China - на 1,5%.

Котировки акций китайских производителей электромобилей выросли в понедельник благодаря тому, что правительство КНР отказалось от очередного понижения субсидий для отрасли. Министр промышленности и информационных технологий Китая Мяо Вэй сообщил в минувшие выходные, что размер субсидий для покупателей электромобилей не будет уменьшен с 1 июля 2020 года. С этого момента годом ранее произошло снижение субсидий, и представители отрасли ожидали аналогичного шага в текущем году.

Стоимость бумаг BYD Co. взлетела на 16% по итогам торгов в Гонконге и на 10% в Шанхае, акции другого производителя электромобилей - BAIC BluePark New Energy Technology - подорожали на 10%.

Стоимость бумаг южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor подскочила на 1,3% по итогам торгов в Сеуле.

Австралийский рынок упал вслед за снижением котировок акций сырьевых компаний: бумаги BHP подешевели на 0,9%, Oil Search - на 1,9%, Woodside Petroleum - на 1,2%.

Бушующие в Австралии лесные пожары сократят темпы роста ВВП страны в первом квартале 2019 года на 0,2 процентного пункта (п.п.), а во втором квартале - на 0,1 п.п., прогнозируют эксперты RBC Capital Markets.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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