Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 14:08

Токио. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов в пятницу.

Поддержку рынкам оказывают надежды на дальнейшие стимулирующие меры со стороны правительств и центробанков разных стран после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном расширении мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщалось, ЕЦБ по итогам заседания в четверг не стал менять ставки, но принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро - до 1,350 трлн евро. Эксперты в основном ожидали расширения программы на 500 млрд евро.

В то же время регулятор понизил прогноз для ВВП в еврозоне на текущий год. Согласно новой оценке, экономика региона сократится на 8,7% в 2020 году.

Внимание инвесторов направлено на данные о безработице и числе рабочих мест в США, которые будут опубликованы министерством труда в пятницу в 15:30 мск.

Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют повышение официального уровня безработицы в мае до 19%, хотя некоторые полагают, что безработица могла достичь и 25%, по неофициальным оценкам. Такой уровень станет худшим со времен Великой депрессии.

Число рабочих мест в экономике США в мае, как ожидается, снизилось на 7,25 млн после падения на 20 млн в апреле из-за пандемии COVID-19.

Японский индекс Nikkei 225 повысился по итогам торгов на 0,74%, достигнув пятимесячного максимума.

Потребительские расходы в Японии в апреле 2020 года рухнули на 11,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Это максимальное падение с начала ведения статистики в 2001 году. Снижение показателя отмечено по итогам седьмого месяца подряд.

Эксперты в среднем прогнозировали падение на 15,4% после снижения на 6% в марте, согласно данным Trading Economics.

Относительно марта потребительские расходы упали на 6,3%. Эксперты ожидали снижения на 8,7% после уменьшения на 4% месяцем ранее.

Акции японских автопроизводителей существенно подорожали в пятницу. Цена бумаг Nissan Motor Co. выросла на 4,8%, Mitsubishi Motors Corp. - на 5%, Honda Motor Co. - на 3,8%, Toyota Motor - на 1,3%.

Котировки акций инвестиционно-технологической компании SoftBank Group Corp. повысились на 0,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng - 1,66%.

Рыночная стоимость HSBC подскочила в ходе торгов в Гонконге на 4,3%. Также подорожали бумаги нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 2% и PetroChina - на 2,6%. Цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings снизилась на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,7%. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics прибавили в цене 1,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,12%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,1% и 0,2% соответственно.

Кроме того, подорожали акции нефтепроизводителей, включая Santos - на 1,6%, Beach Energy - на 1,8% и Woodside Petroleum - на 0,8%.

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