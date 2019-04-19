Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 12:52

Токио. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в плюсе торги в пятницу на фоне низкой активности инвесторов.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,5%, более широкий Topix поднялся на 0,1%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite выросли на 0,6% и 0,9% соответственно.

Южнокорейский индикатор Kospi поднялся на 0,1%, индийский BSE Sensex потерял 0,3%, пакистанский Karachi 100 подскочил почти на 2%.

В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Новой Зеландии, Филиппин и других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня.

Участники рынка оценивали статданные из Японии и корпоративные новости.

Как сообщалось, темпы роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в марте 2019 года ускорились до 0,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился на 0,7%, и аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на уровне февраля.

Общий показатель инфляции в Японии в прошлом месяце составил 0,5% против 0,2% в январе и феврале, когда он был минимальным за 16 месяцев. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в марте выросли на 0,4%, как и в предыдущие два месяца.

Акции японского производителя видеоигр и консолей Nintendo подскочили в цене на 14% на новости, что компания планирует начать продажи своих приставок Switch в Китае в партнерстве с местной ИТ-компанией Tencent.

Цена бумаг автопроизводителя Nissan Corp. уменьшилась на 2,2% на сообщении Nikkei со ссылкой на источники о том, что компания планирует сократить производство автомобилей в текущем году на 15%. Компания опровергла эти слухи; до этого падение ее акций достигало 2,9%.

Рыночная стоимость Samsung понизилась на 0,7%, другого крупного производителя полупроводников SK Hynix - выросла на 3,3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!