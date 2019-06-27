Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 13:14

Токио. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в плюсе торги в четверг на ожиданиях, что США и Китаю удастся приблизиться к подписанию торгового соглашения по итогам встречи лидеров двух стран.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,2%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, Shenzhen Composite - 1,1%, гонконгский Hang Seng - 1,4%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,7%.

Индийский индекс BSE Sensex торговался в "зеленой зоне" большую часть сессии, однако к закрытию потерял менее 0,1% после того, как президент США Дональд Трамп в соцести Twitter раскритиковал индийское правительство за пошлины на импорт американских товаров.

Помимо Индии, в минусе завершили торги индикаторы Малайзии, Пакистана, Вьетнама и Шри-Ланки.

Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%, заявил накануне финансов Стивен Мнучин. Встреча состоится в Осаке в рамках саммита G20.

"Мы прошли путь на 90%, и я вижу возможность его завершения, - заявил Мнучин о переговорах. - Мы хотим услышать, что Китай готов вернуться за стол переговоров и продолжать их, поскольку, я думаю, есть хорошие перспективы для экономики КНР и для американской экономики в достижении торгового баланса и дальнейшего сотрудничества на этой основе".

Между тем сам Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах.

"План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

Также инвесторы оценивали статданные по розничным продажам в Японии. Как сообщалось, в мае продажи увеличились на 0,3% по сравнению с апрелем, вдвое слабее прогноза. Между тем в годовом выражении показатель вырос на 1,2%, что совпало с ожиданиями рынка.

Акции японского производителя экранов для мобильных устройств Japan Display подорожали на 18% на новости, что американская Apple инвестирует $100 млн в испытывающего проблемы поставщика компонентов.

Среди других японских фирм существенный рост цен продемонстрировали бумаги оператора связи SoftBank (+3,5%), автопроизводителей Toyota (+0,9%) и Nissan (+2,2%), а также финкомпании Mitsubishi UFJ (+1,1%).

Цена бумаг операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment увеличилась на 3,2% и 3,9% соответственно. Котировки производителей деталей для электроники AAC Technologies и Sunny Optical поднялись на 2,9% и 4% соответственно.

Капитализация южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics подскочила на 2,5%, тайваньского Taiwan Semiconductor - на 2,6%.

Рыночная стоимость китайского интернет-гиганта Tencent повысилась на 1,1%, страховщика China Life Insurance - на 2%.

Бумаги австралийских горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto подскочили в цене на 1,9% и 3% соответственно.

Акции китайского производителя алкогольных напитков Kweichow Moutai подорожали на 1,7%. В ходе торгов котировки впервые в истории компании превышали отметку 1000 юаней за бумагу.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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