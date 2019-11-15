Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 12:21

Токио. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в пятницу на заявлении экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, пишет MarketWatch.

Поддержку рынку также оказали данные о возобновлении роста промпроизводства в Японии.

Сводный индекс фондовых рынков АТР MSCI Asia Pacific увеличился по итогам торгов на 0,5%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,7%, более широкий Topix - также на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил менее 0,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, южнокорейский KOSPI вырос на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.

По итогам недели Topix снизился на 0,4%, Hang Seng упал на 4,8%, максимальными темпами с начала августа, Shanghai Composite потерял 2,5%.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять не себя обязательства.

"Есть ощущение, что трейдеры уже закладывают в котировки акций отмену введенных ранее пошлин, и, если это действительно случится, настрой рынка существенно улучшится", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Chiagin Asset Managment в Токио Йосихиро Окумуру.

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, обнародованным в пятницу, объем промпроизводства в стране в сентябре увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он снизился на 1,2%. Промпроизводство выросло на 1,3% относительно сентября прошлого года, в августе этот показатель упал на 4,7%.

Тем временем, власти Гонконга резко ухудшили прогноз динамики ВВП на 2019 год в связи с продолжающимися массовыми протестами. Согласно новому прогнозу, экономика Гонконга в этом году снизится на 1,3% - это будет первая рецессия с 2009 года. Ранее власти прогнозировали годовой рост ВВП на 0-1%.

Котировки акций японских производителей электроники выросли по итогам торгов. Стоимость бумаг Sony увеличилась на 0,4%, Tokyo Electron - на 2,3%.

Акции интернет-ритейлера Rakuten подорожали на 0,6%, нефтекомпании Inpex - подешевели на 0,5%.

В Гонконге подорожали акции AAC Technologies (+1,8%), страховой компании AIA Group (+0,8%), а также девелопера New World Development (+0,2%).

Котировки бумаг южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix прибавили в цене соответственно 1,7% и 2,2%, австралийских BHP и Commonwealth Bank - 0,8% и 1,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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