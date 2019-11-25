Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 12:53

Токио. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в понедельник уверенным подъемом благодаря возросшему оптимизму в отношении торговой сделки США и КНР.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,8%, гонконгский Hang Seng - подскочил на 1,6%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,6%, южнокорейский KOSPI прибавил 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

Госсовет КНР распространил положения по защите интеллектуальной собственности, предусматривающие, в частности, введение более жестких мер, как дисциплинарных, так и уголовных, за выпуск контрафактной продукции и другие факты нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Предлагается также ускорить внедрение системы штрафных санкций за нарушения в таких областях, как патенты, авторские права; изучить возможности укрепления эффективной защиты коммерческой тайны, конфиденциальной деловой информации, активизировать усилия по борьбе с преступностью, ужесточить меры наказания.

"Это ключевая сфера торговых отношений с США", - отмечает аналитик UBS Пол Донован.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к заключению торговой сделки.

Он отметил при этом, что ситуация в Гонконге осложнила процесс выработки торгового соглашения с Китаем.

На прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге выборах в окружные советы, по данным местных СМИ, победу одерживают сторонники развития демократии.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм заявила, что власти Гонконга с уважением относятся к результатам выборов и будут серьезно учитывать мнение населения.

Тем временем, министр иностранных дел КНР Ван И, отметил, что вне зависимости от того, какими будут результаты выборов, Гонконг был и остается китайским.

"Результаты выборов в Гонконге, возможно, являются не слишком позитивными с точки зрения финансовых рынков, поскольку ставят под угрозу лидерство Кэрри Лэм. Однако они могут стать поворотным моментом, после которого прекратится жесткое противостояние людей и властей", - цитирует MarketWatch аналитика CMC Markets в Сингапуре Маргарет Янг.

В Гонконге лидерами роста в понедельник стали акции страховой компании AIA Group (+3,6%), а также девелоперов Wharf Real Estate (+4,7%) и Country Garden (+3,7%).

В Японии подорожали акции SoftBank (+2,3%), Honda (+1,2%) и Nintendo (+1,9%), но подешевели акции интернет-компании Rakuten (-0,9%).

Также выросли котировки акций Samsung Electronics (+0,4%), BHP (+1,8%).

Стоимость бумаг австралийского банка Westpac Banking, обвиненного на прошлой неделе властями Австралии в нарушении законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, упала на 1,3%. Westpac сообщил в понедельник, что его расходы в текущем финансовом году, вероятно, увеличатся дополнительно на 80 млн австралийских долларов ($54 млн) в связи с мерами, принимаемыми банком для улучшения практик в сфере выявления незаконных сделок.

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