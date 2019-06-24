Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 8:57

Токио. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и без единого направления в ходе торгов в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,1%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, Shenzhen Composite - 0,3%, гонконгский Hang Seng практически не изменился.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился менее чем на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,6%. Индийский индекс BSE Sensex снизился на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite.

Главным событием, которого ожидают мировые рынки на этой неделе, станет встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Японии.

В воскресенье китайское государственное новостное агентство "Синьхуа" официально подтвердило участие Си Цзиньпина в саммите. Никаких предпосылок к тому, что китайский лидер не приедет в Осаку, не было, однако Трамп ранее угрожал расширить пошлины на китайские товары, если это случится.

Тем временем в пятницу вице-президент США Майк Пенс отменил свое выступление, посвященное Китаю, что эксперты восприняли как нежелание делать какие-либо заявления перед встречей лидеров двух стран.

Акции японского автопроизводителя Toyota дорожают на 0,15%, Nissan - на 0,05%, Mitsubishi - дешевеют на 0,2%.

Цена бумаг оператора связи SoftBank выросла на 0,5%, владельца сети магазинов Uniqlo компании Fast Retailing - на 0,6%.

Стоимость акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies опустилась на 1,4%, Sunny Optical - на 1,3%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics уменьшилась на 0,6%, менее крупного конкурента SK Hynix - выросла на 1,5%.

Рыночная стоимость китайского интернет-гиганта Tencent повысилась на 0,1%, страховщика China Life Insurance - на 0,2%.

Бумаги оператора аэропорта в новозеландском Окленде Auckland International Airbirt подорожали на 2,7%, до максимального уровня в истории компании, между тем цена бумаг местного производителя молочной продукции Synlait Milk упала на 3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй им вв*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!