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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 8:31 05.06.2018 - 08:31

Токио. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,2%.

Японский индикатор Nikkei 225 к 8:47 мск вырос на 0,16%, в то время как Topix уменьшился на 0,06%.

Котировки акций технологических компаний повышаются, в частности Softbank Group - на 2,1%, Line Corp. - на 2,2%.

Кроме того, на 1,1% выросла рыночная стоимость производителя электроники Sony Corp.

В то же время снижается капитализация автопроизводителей, включая Toyota Motor Corp. - на 0,6% и Honda Motor Co. - на 1,4%.

Цена бумаг Sharp Corp. упала на 4,6%. Компания покупает у Toshiba Corp. бизнес по производству ноутбуков. Sharp заплатит 4 млрд иен ($36 млн) за 80,1%-ную долю в этом бизнесе, сообщает Dow Jones. Кроме того, Sharp заявила о намерении привлечь 200 млрд иен за счет допэмиссии, средства будут направлены на выкуп привилегированных акций и улучшение финансовой базы компании.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:08 мск увеличилось на 0,2%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,4%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:08 мск потерял 0,37%.

Резервный банк Австралии во вторник оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне - 1,5% годовых. Она находится на этой отметке с середины 2016 года.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. уменьшилась на 1,1% и 1,4% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:54 мск поднялся на 0,%, гонконгский Hang Seng вырос также на 0,5%.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в опубликованном накануне отчете заявило, что китайская экономика демонстрирует признаки ускорения структурных изменений, и это является позитивным фактором.

Индикатор активности в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin совместно с Markit, в мае остался на уровне предыдущего месяца - 52,9 пункта. Сводный индекс PMI также не изменился - 52,3 пункта. Значение показателя выше 50 пунктов говорит об усилении активности в экономике.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже увеличился во вторник на 0,8%.

Акции другого представителя высокотехнологического сектора Sunny Optical подорожали на 1,3%.

Рыночная стоимость страховщика Ping An Insurance поднялась с открытия рынка на 1,9%.

Между тем вслед за сильным падением в понедельник цен на нефть дешевеют бумаги нефтепроизводителей, в том числе CNOOC - на 0,7%, Sinopec - на 3,3% и PetroChina - на 1,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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