Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 8:20

Токио. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в пятницу, инвесторы оценивают корпоративные новости и ждут статданных из Китая.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:51 мск увеличился на 0,8%, более широкий Topix опустился на 0,1%.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,45%.

Южнокорейский индикатор Kospi повысился на 0,25%, индийский BSE Sensex - на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite. Австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 0,8%, новозеландский NZX 50 стабилен.

В пятницу ожидается публикация статданных по внешней торговле Китая. По оценкам аналитиков, в долларовом выражении китайский экспорт увеличился в марте на 6,5% относительно марта прошлого года, а импорт вырос на 0,2%. Профицит торгового баланса, как ожидается, составил $5,7 млрд.

Акции Fast Retailing Co. Ltd дорожают на 7,9%. Крупнейший розничный продавец одежды в Азии увеличил прибыль и выручку во втором финансовом полугодии до рекордных уровней, однако понизил прогноз операционной прибыли на текущий фингод впервые за три года.

Стоимость акций японской Toshiba снижается на 3% на новости об отмене сделки по продаже американских СПГ-активов китайской ENN Ecological Holdings Co.

Цена бумаг китайского производителя компонентов для электроники AAC Technologies опускается на 0,3%.

Котировки акций южнокорейской компании Samsung повысились на 0,5%, другого крупного производителя полупроводников SK Hynix - снижаются на 0,3%.

Акции сингапурского оператора связи Singapore Telecom дешевеют на 0,6% после скачка накануне.

Рыночная стоимость малазийской химкомпании Petronas Chemicals падает на 1,7% на новости о пожаре на одном из ее заводов.

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